عدسة السومرية نيوز توثق تظاهرات التحرير.. صور

وثقت عدسة السومرية نيوز، التظاهرات الكبيرة التي شهدتها، اليوم الاحد، ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد بمناسبة الذكرى السنوية لاغتيال ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني.

في ادنا مجموعة من الصور بعدسة علي جاسم: