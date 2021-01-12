جمع تواقيع نيابية لمناقشة سياسة البنك المركزي.. والبرلمان يحدد موعد استجواب المحافظ

وكشفت وثيقة صادرة عن مكتب النائب جمال المحمداوي ان حصلت السومرية نبوز على نسخة منها، تضمن جمع النائب المحمداوي تواقيع ٢٥ نائبا لعرض موضوع عام للمناقشة بشأن سياسة البنك المركزي الخاصة بمزاد بيع العملة".واضافت "استناداً الى المادة (61 – ثانياً ) من الدستور والمادة ( 30 اولا ) قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018م التي نصت على ( لخمسة وعشرين نائباً طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء او احدى الوزارات بطلب يقدم الى الرئيس يتضمن تحديداً للموضوع الذي يطلب عرضه للمناقشة الى الرئيس ) والمادة (55) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي نصت على (يجوز لخمسة وعشرين عضواً من أعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات ويقدم إلى رئيس مجلس النواب ويحدد رئيس مجلس الوزراء موعداً للحضور مع تحديد سقف زمني أمام مجلس النواب لمناقشته" .واشارت الوثيقة إلى أن النواب الموقعين يطالبون بطرح موضوع عام للمناقشة بخصوص سياسة البنك المركزي العراقي الخاصة بمزاد بيع العملة.هذا وحملت الوثيقة هامش رئيس مجلس النواب على تحديد موعد لاستجواب محافظ البنك المركزي والإجابة على أسئلة النواب.