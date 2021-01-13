الحكيم يحذر من التراخي بملاحقة الإرهابيين وخلاياهم النائمة في ديالى

وقال الحكيم في كلمة ألقاها في محافظة ديالى، "نحذر من التراخي في ملاحقة الارهابيين وخلاياهم النائمة والاستمرار في التفتيش والمتابعة في المناطق النائية"، داعياً شيوخ ووجهاء المحافظة إلى "عدم الاسترخاء والاطمئنان وان يكونوا على يقضة مستمرة".من جانب آخر، طالب الحكيم بـ"تمليك الاراضي الزراعية للمزارعين، والزام المؤسسات لشراء المنتجات الزراعية ودفع مستحقات الفلاحين".