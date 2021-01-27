النزاهة النيابية تشكل لجنة للتحقيق بملف "التأمين الصحي" في الوزارات

شكلت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء، لجنة للتحقيق بملف "التأمين الصحي" في الوزارات.



وقال عضو اللجنة صباح طلوبي، في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، انه "تم تشكيل لجنة لمتابعة ملف التأمين الصحي في الوزارات بعد ان كانت مقتصرة فقط في وزارة الداخلية"، مشيراً إلى أن "وزارات تستقطع مبالغ تأمينية من الموظفين دون ان تكون هناك دائرة صحية في الوزارة".

وأضاف طلوبي، ان "اللجنة تشكلت بحسب الشكاوي المقدمة من الموظفين لاسيما في وزارة الداخلية بعد اجبارهم على دفع المبالغ التأمينية رغم تأكيد الوزارة بانه اختياري"، مشيرا الى ان "اللجنة ستباشر عملها خلال الايام المقبلة".