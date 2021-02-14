نقيب الصحفيين يدعو سويسرا لمساعدة العراق في الاعمار

دعا نقيب الصحفيين العراقيين، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، مؤيد اللامي، اليوم الأحد، سويسرا إلى القيام بدور بارز في مساعد العراق على بناء الديمقراطية وإعمار المناطق.
وقالت نقابة الصحفيين في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن اللامي "التقى السفير السويسري غير المقيم في بغداد، لوكاس كاسير، في مقر النقابة، حيث شدد على ضرورة أن يكون لسويسرا دور بارز لمساعدة العراق على بناء الديمقراطية وإعمار المناطق".
وشدد كاسير، وفقا للبيان، على "ضرورة أن تلعب الصحافة العراقية دورا بارزا في عملية مراقبة الانتخابات".