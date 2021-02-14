نقيب الصحفيين يدعو سويسرا لمساعدة العراق في الاعمار

وقالت نقابة الصحفيين في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن اللامي "التقى السفير السويسري غير المقيم في بغداد، لوكاس كاسير، في مقر النقابة، حيث شدد على ضرورة أن يكون لسويسرا دور بارز لمساعدة العراق على بناء الديمقراطية وإعمار المناطق".