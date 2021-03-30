مجلس وكلاء الأمن الوطني يناقش ملفين مهمين

وقال مكتب مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "ترأس اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس وكلاء الأمن الوطني، بحضور أعضاء المجلس، حيث نوقش خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخذ التوصيات اللازمة بشأنها".وناقش مجلس وكلاء الأمن الوطني، موضوع "متابعة توصيات ورشة عمل ظاهرة الانتحار، حيث وجّه المجلس بإحالة الملف الى مستشار الشؤون المجتمعية في مستشارية الأمن القومي، للتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من أجل متابعة تنفيذ التوصيات من قبل الجهات ذات العلاقة".وشهد الاجتماع أيضا، مناقشة "مشروع مذكرة التفاهم للتعاون الأمني بين وزارتي داخلية العراق وتونس".