الصّدر يهاتف رئيس البرلمان ونائبه الأول ورئيس تحالف سائرون

وقال المكتب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر هاتف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الأول حسن كريم الكعبي ورئيس تحالف سائرون نبيل الطرفي، حيث ثمن دورهم البارز في إقرار الموازنة العامة الإتحادية، وحثهم على مراقبة تطبيق فقراتها وإبعادها عن أيدي الفاسدين".يذكر أن مجلس النواب أقر بجلسته 46 والمنعقدة بتاريخ 31/3/2021 الموازنة العامة الإتحادية للعام الحالي.