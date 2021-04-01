الجنابي: تحركات الكاظمي تعيد هيبة العراق لموقعه الاقليمي المهم

اعتبر النائب زياد الجنابي، الخميس، أن ما وصفها "تحركات" رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعيد هيبة العراق لموقعه الاقليمي المهم.



وقال الجنابي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "تحركات الكاظمي تعيد هيبة العراق لموقعه الاقليمي المهم، إذ أن زيارته الأخيرة للمملكة العربية السعودية والاتفاقات المهمة التي تم توقيعها مع المملكة والتفاعل الأقليمي المهم الذي يقوده رئيس مجلس الوزراء العراقي حاليا من خلال الاتفاقيات التي تمت بين العراق ومصر والأردن والاتفاق مع المملكة يثبت بما لايقبل الشك بأن العراق هو المرتكز الأساسي للدول العربية وبيضة القبان في المعادلة السياسية التي تحكم التعامل بين دول المنطقة أجمع".

وأضاف أنه "قد آن الأوان للعراق من أجل أخذ دوره الريادي في ترتيب العلاقات الدولية"، مثنياً على "النشاط السياسي الذي يقوده الكاظمي من أجل خدمة العراق العظيم وشعبه العريق".