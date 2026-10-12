مبعوث ترامب: العلاقات العراقية الامريكية تمر في لحظة مفصلية

وقال في تدوينة له على منصة (X)، إنه "كان من دواعي سروري زيارة القائم بالأعمال ستيف فاجين في "، موضحًا أن "خبرة ستيف الواسعة في العراق والمنطقة تجعله الشخص الأمثل للإسهام في تحقيق أولويات".وأضاف أن "القيادة المناسبة في لحظة محورية لعلاقتنا مع العراق، إذ ننتقل من شراكة تركز على الأمن إلى علاقة أوسع نطاقًا تقوم على التعاون الاقتصادي والمصالح المشتركة".