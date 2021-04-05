سالم: على الحكومة ايجاد حلول منصفة للمحاضرين والمهندسين

وقال سالم في بيان تلقته "السومرية نيوز" انه يتعين على حكومة الكاظمي ان تجد الحلول المناسبة لشريحة المحاضرين المجانيين الذين قدموا خدمات جليلة لرفد المؤسسة التعليمية مجانا وهم يتحملون الظروف الاقتصادية الصعبة واوضاع كورونا.وكذلك ايجاد الحلول لشريحة خريجي الهندسة بدل ان يضعف الاقتصاد العراقي والصناعة بعقود ومشاريع فاشلة لاتغني ولاتسمن من جوع مع دول فقيرة تعيش اقتصاد متهالك كمصر والاردن.لافتا الى انه يتطلب من النواب الشرفاء والممثلين للشعب العراقي الطعن بالموازنة وانصاف هاتين الشريحتين.