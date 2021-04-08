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الاسدي يعود الى بغداد ويباشر مهامه رئيساً لجهاز الامني الوطني
سياسة
2021-04-08 | 03:35
765 مشاهدة
كشف مصدر امني اليوم الخميس عن مغادرة محافظ ذي قار المكلف عبد الغني الاسدي المحافظة بعد انتهاء مهامه.
وقال المصدر لـ السومرية نيوز" ان الاسدي قد عاد اليوم الى العاصمة بغداد وباشر بأداء مهامه الرسمية بمنصب رئيس جهاز الامني الوطني.
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عبد الغني الاسدي
يعود الى بغداد ويباشر مهامه رئيساً لجهاز الامني الوطني
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