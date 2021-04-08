الاسدي يعود الى بغداد ويباشر مهامه رئيساً لجهاز الامني الوطني



كشف مصدر امني اليوم الخميس عن مغادرة محافظ ذي قار المكلف عبد الغني الاسدي المحافظة بعد انتهاء مهامه.





وقال المصدر لـ السومرية نيوز" ان الاسدي قد عاد اليوم الى العاصمة بغداد وباشر بأداء مهامه الرسمية بمنصب رئيس جهاز الامني الوطني.



