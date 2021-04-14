حكومة كردستان توضح بشأن تقارير استهداف "انشطة استخبارية اسرائيلية"

المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم جوتیار عادل قال في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "هذه التقارير عارية عن الصحة تماماً"، مشيرا الى ان "هذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها الإقليم بوجود مركز خاص بالمخابرات الإسرائيلية على أراضيه".واضاف أن "غاية نشر تقارير كهذه، استهداف تآمري واضح ضد الإقليم وعمليته السياسية"، بحسب تعبيره.