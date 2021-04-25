الكاظمي يقرر سحب يد وزير الصحة ومحافظ بغداد واحالتهما للتحقيق

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "الكاظمي اصدر توجيها بسحب يد وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير عام دائرة صحة الرصافة واحالتهم الى التحقيق".وتابع ان "لجنة التحقيق بالحادثة ستكون برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من وزير التخطيط ووزير العدل ورئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي اضافة الى ممثل عن مجلس النواب بصفة عضو مراقب".واضاف ان "رئيس الوزراء اوعز باكمال التحقيق خلال خمسة ايام، ويقدم التقرير امام مجلس الوزراء، مع امكانية الاستعانة بخبراء في مجال الداخلية والصحة".