الاعرجي وسفير كندا: وجوب انسحاب القوات المقاتلة ضمن التحالف الدولي

وقال مكتب الاعرجي في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل السفير الكندي في بغداد، أولريك شانون، وأكد له على وجوب انسحاب القوات المقاتلة ضمن التحالف الدولي من العراق، وفق جدول زمني متفق عليه، مبينا أن كندا عضو في التحالف الدولي وهي معنية بهذا الأمر".كما بحث الأعرجي مع السفير الكندي، بحسب البيان "آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وجرى أيضا، بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، فضلاً عن مناقشة أوضاع مدينة سنجار وأهمية أن تكون لكندا مشاركة واضحة في إعادة إعمارها، بالإضافة إلى بحث الأوضاع في مخيم الهول الحدودي مع سوريا".