مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي".