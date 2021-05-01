حقوق الإنسان تطالب بتمديد فترة تحديث بطاقات الناخب البايومترية

وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "المشاركة الانتخابية الواسعة ستساهم في حماية الصوت الانتخابي وتعزز الحقوق السياسية للناخب"، داعياً مفوضية الانتخابات إلى "تمديد موعد تحديث البطاقة البايومترية للناخبين للمساهمة في تحقيق مشاركة واسعة في الانتخابات".وأضاف، أن "عزوف الناخبين خلال الانتخابات السابقة كان بسبب عدم الثقة بالعملية السياسية وما تؤول إليه نتائج الانتخابات والحاجة الماسة لإعطاء فرصة للناخبين في المشاركة في الانتخابات لتحقيق التغيير الايجابي بما يكفل الامن الانتخابي للناخب".