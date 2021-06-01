الكاظمي لنائب رئيس البنك الدولي: العراق يمضي في طريق الإصلاح الإقتصادي

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ان "الكاظمي إستقبل، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد فريد بلحاج والوفد المرافق له".واضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز التعاون بين العراق والبنك الدولي في مختلف البرامج والمجالات، وفي ما يتعلق بآليات مكافحة الفساد وإعادة بناء هيكلية الخدمة العامة بما يرفع من الكفاءة، ويؤسس للتنمية المستدامة والإستثمار الأمثل للثروة البشرية، كما تمت مناقشة بعض مشاريع البنك الدولي المتلكئة في العراق والاتفاق على السبل الكفيلة لاعادة تفعيلها".وأكد الكاظمي بحسب البيان "تصميم العراق، بالرغم من كل التحديات، على المضي في طريق الإصلاح الإقتصادي، وفق رؤى طويلة الأمد تعتمد على حلول ناجعة"، مبينا ان "الحكومة تضع نصب أعينها مصالح العراق أولاً واحتياجات الشعب العراقي، بالإضافة الى الإستفادة من المشورة التي تقدمها المؤسسات المالية الرصينة مثل البنك الدولي".وأشاد بلحاج من جانبه، بالعلاقات التاريخية والستراتيجية للبنك مع العراق، وأشار الى "رصانة الورقة الإصلاحية البيضاء التي قدمتها الحكومة، والتي تنطوي على رؤية متماسكة للتنمية الإقتصادية الطموحة بما يعزز من أهداف الحكم الرشيد".