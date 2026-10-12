الزيدي يعلن إطلاق مشروع مليون قطعة أرض سكنية في نينوى ويوجه دعوة للشركات العالمية

كما أعلن توجيه دعوة رسمية إلى المتخصصة بإدارة المطارات وتشغيلها للاستثمار في الدولي وتطوير خدماته، بما يليق بمحافظة وتاريخها الكبير.وجاء ذلك خلال زيارة الزيدي إلى مدينة لإطلاق الأعمال التنفيذية لمشروع المليون قطعة أرض سكنية، ومتابعة والتنموية، ومنها مطار الموصل الدولي.وأشار إلى ما تمثله مدينة الموصل من واجهة حضارية للعراق وإطلالة مهمة على العالم، مؤكداً سعي الحكومة الجاد إلى استكمال المشاريع المهمة للمحافظة، بما يلبي متطلبات أهلها واحتياجاتهم الخدمية والاقتصادية.وبيّن رئيس أن مطار الموصل ليس مشروعاً خدمياً فحسب، بل نافذة مهمة للمحافظة والعراق بشكل عام، لا سيما بعد قرار إعادة نينوى إلى خارطة الطيران والاستثمار، مؤكداً أن الحكومة لا تريد من الشركات التي ستحضر أن تبني صالة خدمات فقط، بل أن تكون شريكاً مهماً يجعل من مطار الموصل صرحاً خدمياً مهماً.