لقاء السوداني ومسعود بارزاني.. الموازنة والحكومة الاتحادية على طاولة البحث

وذكر للسوداني في بيان، أن اللقاء تناول أهمية الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية، وتوفير الدعم السياسي للحكومة الاتحادية لتمكينها من أداء مهامها وتنفيذ برنامجها الحكومي.وأضاف البيان أن الجانبين بحثا وأهمية المضي في إجراءات التصويت عليها، إلى جانب تشريع القوانين الضرورية المرتبطة بعمل مؤسسات الدولة واستكمال الاستحقاقات الدستورية والتشريعية.وتطرق اللقاء إلى العلاقات بين وحكومة ، بما يعزز التفاهم والتنسيق بين الجانبين، فضلاً عن التحديات المرتبطة بمرحلة ما بعد إكمال مهمة ، وأهمية الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي وتعزيز سلطة القانون والمؤسسات.