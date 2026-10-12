دبلوماسي عراقي: رئاسة العراق لمنظمة التعاون الإسلامي تمنحه دوراً محورياً لعام كامل

وقال كامل في حديث لـ ، إن "رئاسة للمجلس تمثل مسؤولية دبلوماسية مهمة، تتيح له أداء دور محوري في متابعة أعمال المجلس وتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء، بما يسهم في دعم العمل الإسلامي المشترك".وأضاف أن " تُعد ثاني أكبر منظمة دولية بعد ، إذ تضم في عضويتها 57 دولة، ما يعكس أهمية دورها في تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".وتأتي هذه الرئاسة بالتزامن مع استضافة أعمال الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الإسلامي، في إطار الحضور الدبلوماسي العراقي ودوره في دعم العمل المشترك بين الدول الأعضاء.