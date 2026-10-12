السوداني وبارزاني يبحثان العلاقات بين بغداد وأربيل والتطورات في العراق والمنطقة

وذكر للسوداني في بيان، أن اللقاء الذي عُقد في تناول أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين القوى السياسية الوطنية لدعم .وأضاف البيان أن الجانبين أكدا أهمية هذا التعاون بما يسهم في تعظيم الإيرادات العامة، ومواجهة التحديات، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ومختلف المكونات دون تمييز.وتأتي زيارة إلى أربيل للمشاركة في مؤتمر للبحوث (ميري)، المقرر عقده اليوم الاثنين.