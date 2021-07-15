فؤاد حسين: زيارة وزير خارجية لتوانيا تاتي لبناء العلاقات بين البلدين

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير خارجية ليتوانيا غابريليوس لاندسبيرغيس، وتابعته السومرية نيوز، ان "زيارة وزير خارجية لتوانيا هي الاولى للعراق وجاءت لبناء العلاقات بين البلدين".واضاف، "تحدثنا عن اللاجئين العراقيين في ليتوانيا"، مؤكدا "رفضه ان يكون هناك تجار للبشر في المجتمع العراقي"، فيما شدد على "ضرورة الحفاظ على مصالح المواطنين في الداخل والخارج".ولفت الى ان "الحكومة ستحقق بتهريب عراقيين الى ليتوانيا عبر بلاروسيا".من جانبه، اشار وزير خارجية ليتوانيا الى "الحاجة لايقاف شبكة تهريب العراقيين"، لافتا الى "امكانية زيادة التمثيل الدبلوماسي مع العراق".