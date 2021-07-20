بوتين يعزي العراقيين في ضحايا تفجير بغداد

وجاء في برقية تعزية وجهها بوتين للرئيس برهم صالح ونشر نصها على موقع الكرملين الإلكتروني: "فخامة الرئيس المحترم، أرجو أن تتقبلوا تعازينا الحارة في العواقب المأساوية للهجوم الإرهابي في بغداد، إن مقتل عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال عشية عيد الأضحى المبارك أمر مثير للصدمة بقسوته واستخفافه".وأضاف: "ندين بشدة هذه الجريمة النكراء ونأمل أن ينال منظموها ومرتكبوها العقوبة التي يستحقونها".وجدد بوتين استعداد روسيا لتعزيز التعاون مع العراق "في مكافحة جميع مظاهر الإرهاب".وطلب من الرئيس العراقي أن ينقل خالص التعاطف والمواساة والدعم لأسر وذوي الضحايا متمنيا الشفاء العاجل لجميع الجرحى.