الكاظمي يوجه 3 جهات باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مخازن مفوضية الانتخابات

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في تصريح للوكالة الرسمية تابعته السومرية نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء وجه بأخذ المحافظين والدفاع المدني وقيادات الشرطة، الإجراءات اللازمة بمضاعفة أعداد الحمايات ومنسوبي الدفاع المدني، لحماية مخازن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وبإشراف المحافظ".وأضاف إن "هذا التوجيه جاء حفاظاً على رصانة العملية الانتخابية، وتحسباً لأي طارئ أو عائق من شأنه أن يعرقل سيرها".