الصدر يطالب بتشكيل لجنة لكشف حقائق تغييب "موسى الصدر"

طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، بتشكيل لجنة لكشف حقائق تغييب "موسى الصدر"، فيما دعا كل من إيران وليبيا وقطر ومصر ولبنان وسوريا، إلى التعاون.

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