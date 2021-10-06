الأعرجي ورئيس أساقفة أبرشية المملكة المتحدة يبحثان أوضاع المسيحيين

وقال مكتب الاعرجي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم الأربعاء، رئيس أساقفة أبرشية المملكة المتحدة في لندن، المطران أثناسيوس توما دقما".ورحب الأعرجي، وفق البيان، "بالمطران أثناسيوس توما دقما، معربا عن سعادته باللقاء، مؤكدا على أهمية أن تسود روح الأخوة والمحبة بين جميع الأديان والطوائف، بما يعود بالنفع على دول وشعوب المنطقة والعالم".وبحث الجانبان، "الأوضاع العامة في العراق والمنطقة، وأوضاع المسيحيين بشكل خاص، مؤكدَين على أهمية الحفاظ على التعايش السلمي بين جميع أطياف الشعب العراقي".