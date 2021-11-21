صالح والعبادي يؤكدان على حسم الطعون الانتخابية وفق القانون

وقال مكتب صالح في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير استقبل العبادي "لبحث مستجدات الأوضاع العامة في البلد وملف الانتخابات التشريعية".وتم التأكيد، على "ضرورة حماية الأمن والاستقرار وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي في البلد، ورصّ الصف الوطني وتكاتف الجميع والركون الى الحوار والتلاقي في حسم المسائل العالقة".وفي شأن الانتخابات ونتائجها، جرى التأكيد على "أهمية حماية المسار الديمقراطي، وضرورة حسم الطعون الانتخابية وفق القانون وعبر الهيأة القضائية المختصة، ووفق المعايير المهنية والحيادية لتكون مخرجاتها قانونية ودستورية وتنطلق نحو تشكيل حكومة قادرة على تلبية استحقاقات المرحلة وتطلعات المواطنين في حياة حرة كريمة".