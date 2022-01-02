الفياض: ما بعد حادثة المطار ليس كما قبلها

اعتبر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الأحد، أن ما بعد "حادثة المطار" ليس كما قبلها، مؤكداً أن صدى الجريمة يكبر يومياً.

وقال الفياض في بيان، "نستذكر قادة النصر ونربي اجيالنا على ما حملوه من قيم نبيلة وقادة النصر كانوا مشاريع استشهاد في كل دقيقة ولحظة".