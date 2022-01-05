مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي

عقد مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".