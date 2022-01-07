الإطار التنسيقي يجتمع.. ملفات عدة على طاولة النقاش

وقال الركابي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الإطار سيناقش مسألة التحالفات والكتلة الأكبر، ودخول الجلسة البرلمانية الأولى مع التيار الصدري ككتلة نيابية الأكثر عدداً، أو بدونه حال عدم رغبة التيار بالتحالف مع الإطار".وأشار إلى أن "الإطار مصر على أنه لا يدخل بشكل منفرد مع طرف دون أطراف أخرى"، مبيناً أن "كل الملفات من الممكن ان تناقش في هذا الاجتماع وكل القضايا التي ممكن أن يتخذها الإطار خلال جلسة الأحد".