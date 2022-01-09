تأجيل جلسة مجلس النواب – عاجل

أفاد مراسلنا، اليوم الأحد، بتأجيل انعقاد جلسة مجلس النواب.

وقال المراسل، إنه "تقرر تأجيل جلسة مجلس النواب نصف ساعة لاستمرار اجتماعات الكتل التشاورية".