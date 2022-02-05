بارزاني يبحث مع وفد رفيع من المجلس الأعلى آلية تشكيل الحكومة - عاجل

وذكر المكتب الإعلامي لبارزاني في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "جرى في اللقاء التباحث حول آخر التطورات والمستجدات والعملية السياسية في العراق، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة".وأوضح البيان، إن "الجانبين أكدا أهمية التنسيق والتقريب بين القوى والأطراف السياسية من أجل المصلحة العامة وحل العقبات والخلافات من خلال الحوار".وأشاد المجلس الأعلى، "بالتجربة الناجحة لإقليم كوردستان، مشيراً إلى أن نجاح الإقليم هو نجاح للعراق كله، ولا بد من تضافر الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين العراقيين كافة، بحسب البيان".