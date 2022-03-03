دولة القانون يبحث مع دولتين الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة

وقال المكتب الاعلامي للائتلاف ان "رئيس الائتلاف التقى بمكتبه، في لقائين منفصلين سفيري صربيا وباكستان لدى العراق، وبحث في اللقاء مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في العراق والمنطقة".واضاف ان "المالكي اكد حرص العراق على تعزيز علاقاته مع دول العالم جميعا بما يخدم مصالح الشعب العراقي، وعدم السماح لكل المحاولات التي تستهدف الاضرار بمصالحه وعلاقاته الخارجية، كما يرفض التدخل في شؤونه الداخلية، مشيرا الى ان الحكومة الجديدة المقبلة بحاجة الى دعم الاشقاء والاصدقاء لتكون قادرة على تحقيق اهدافها"، مبينا ان "تستحضر الكتلُ والقوى السياسية المصلحةَ الوطنية العليا من اجل الاسراع في تشكيل حكومة قادرة على تلبية الخدمات".واشار المكتب الى ان " السفيران أبدو من جانبهما اهتمامهما بالوضع العراقي وضرورة توطيد العلاقات والتعاون في المجالات المختلفة".