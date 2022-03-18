"أبو مازن": التوافق خيار عادل.. تحذير من "الخطوط الحمراء"

وحث أبو مازن في بيان ورد لـ السومرية نيوز، قادة الكتل السياسية الى "كلمة سواء تراعي حقوق الشركاء و تحترم الاستحقاقات الانتخابية ليتحمل كل فائز مسؤوليته في تقوية مشروع الدولة العراقية"، داعياً كافة القوى الى "استبدال خيار الأستقواء بالقدرة على تقديم تنازلات تراعي خصوصية الوضع الداخلي بعد الانتخابات و أيضاً مطالب المواطنين و مستوى التعقيد الاقليمي و الدولي و تأثيراته المباشرة على الوضع العراقي بمختلف الجوانب، خاصة أننا لم نصل مرحلة اكتمال بناء المنظومة السياسية الوطنية بسبب تنوع الخلافات الحزبية و نفوذ القوة خارج سيطرة الدولة".وحذر، من "خيار الخطوط الحمراء سواء في البيت الشيعي أو السني و الكردي؛ لانها تفقد الجماهير المتبقي من الثقة مع الاحزاب المتنفذة ولنا في المظاهرات الشعبية أسوة حسنة".وأكد الجبوري، أن "الشراكة المتوازنة هي أفضل مئات المرات من الأقصاء السياسي و الخصومات الحزبية و الشخصية ما يستدعي عقلانية تستوعب التحديات وتحترم حقوق جميع المكونات لان الاختلاف داخل البيت الواحد بسياسة الأضداد سيعمق اليأس في نفوس الملايين التي تنتظر حلولا لهموم اقتصادية و أمنية و اجتماعية ليس في المناطق المحررة فقط بل في جميع محافظات العراق ما يجعل من التوافق خيارا عادلا يوازن بين حقوق المكونات و يجنب العملية السياسية المزيد من الأحتقان بينما صبر المواطن طويلا من أجل مستقبل أمن، أحتواء جميع الفائزين في الحكومة المقبلة أقصر طرق الاستقرار الحقيقي".