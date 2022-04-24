السليمان يعلق على عودته الى بغداد

أكد أمير قبائل الدليم في العراق علي حاتم السليمان، الأحد، أنه لم يأت الى بغداد تحت اي غطاء سياسي او صفقة.

وقال السليمان في تغريدة على "تويتر"، "لم نأت الى بغداد تحت اي غطاء سياسي او صفقة او فضل من احد والحقيقة من استشعر بالخطر وجيش الجحوش الالكترونية وبدأ ينهق ويكيل التهم واثارة الدعاوى الكيدية في القضاء عليه ان يهدأ او ان يتحمل".

وأضاف "على شيوخ العشائر وسياسيين السنة ان يحددوا موقفهم من ممارسات الحلبوسي و اتباعه ضد ابنائنا"، بحسب وصفه.

وكان السليمان كشف، الأربعاء (20 نيسان الحالي)، عن عودته إلى بغداد بعد غياب دام 8 سنوات، بعد اتهامه بـ"الإرهاب".