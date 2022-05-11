القانونية النيابية تناقش قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "اللجنة القانونية في مجلس النواب عقدت اجتماعاً بحضور أعضائها لمناقشة قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني".وأضاف، أن "اعضاء اللجنة أكدوا على ضرورة العمل على تشريع القوانين المهمة خصوصاً القوانين التي تمس واقع المواطن بشكل مباشر".وأشار إلى أن "اللجنة درست قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني والذي سيشرع مجلس النواب اليوم قراءته القراءة الأولى".