بالأسماء.. البرلمان يستكمل التصويت على اعضاء اللجان الدائمة

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب استكمل التصويت على اعضاء اللجان النيابية الدائمة".وأشار البيان، إلى أن "اللجان المصوت عليها هي:- اللجنة المالية- اللجنة القانونية- لجنة الامن والدفاع- لجنة الخدمات والاعمار- لجنة العلاقات الخارجية- لجنة النزاهة- لجنة النفط والغاز- لجنة الكهرباء والطاقة- لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة- لجنة الاستثمار- لجنة التخطيط الاستيراتيجي- لجنة الصحة والبيئة- لجنة الاقاليم والمحافظات- لجنة النقل والاتصالات- لجنة التربية- لجنة التعليم العالي- لجنة الزراعة- لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني- لجنة حقوق الانسان- لجنة الثقافة والسياحة والاثار- لجنة الشباب والرياضة- لجنة الشهداء والضحايا والسجناء- لجنة الهجرة والمهجرين- لجنة الاوقاف والعشائر- لجنة المرأة والاسرة والطفولة".وكانت الدائرة الإعلامية للبرلمان، قد أشارت في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "اعضاء اللجنة المالية، هم :-النائب عطوان العطواني-النائب فيصل النائلي-النائب ثامر ذيبان-النائب مصطفى خليل-النائب مثنى السامرائي-النائب مصطفى جبار سند-النائب نرمين معروف غفور-النائب جمال كوجر احمد".بالمقابل، تم استكمال التصويت على اعضاء اللجنة القانونية النيابية، وهم:-النائب عارف الحمامي-النائب احمد الاسدي-النائب سالم العنبكي-النائب محمد جاسم الخفاجي-النائب مصطفى احمد عرسان-النائب ايمان عبدالرزاق محمد-النائب اوميد محمد احمد-النائب دار حمه احمد-النائب طلال الزوبعي.فيما تكونت لجنة الامن والدفاع، من:-النائب صفاء عبدالنبي جبر-النائب حسين الغانمي-النائب محمد التميمي-النائب حسين الكطراني-النائب جواد البولاني-النائب محمد رسول الرميحي-النائب مهدي تقي امرلي-النائب احمد رحيم الموسوي-النائب حسين العامري-النائب علي حسن الساعدي-النائب ياسر سكندر وتوت-النائب فلاح حسن حسين-النائب زياد طارق الجنابي-النائب نايف الشمري-النائب كريم يوسف ابو سودة-النائب لطيف مصطفى الورشان-النائب محمد مهند-النائب خالد العبيدي-النائب صكبان يوسف-النائب ميروان ابراهيم-النائب كريم شكور محمد-النائب عمر صالح-النائب وعد القدو-النائب نايف خلف-النائب بيدء خضر السلمان.أما لجنة الخدمات والاعمار، فقد ضمت كل من:-النائب برهان المعموري-النائب رسل حميد-النائب علي حسين علوان الساعدي-النائب فؤاد الكناني-النائب شيماء العبيدي-النائب علي فضاله-النائب علاء سكر-النائب باقر كاظم الساعدي-النائب ثائر عبدالجليل السعيدي-النائب همام علي مهدي-النائب مديحة حسن الموسوي-النائب حيدر علي شيخان-النائب تقي ناصر الوائلي-النائب داود العيدان-النائب مها الجنابي-النائب وطبان جليل منصور-النائب محمود العبيدي-النائب عائشة المساري-النائب عدنان الجحيشي-النائب سميعة الغلاب-النائب خدر علي صادق-النائب محما خليل-النائب سروه محمد رشيد.وضمت لجنة العلاقات الخارجية، كل من:-النائب ابتسام البديري-النائب ياسر المالكي-النائب عامر حسين الفايز-النائب ديلان غفور صالح-النائب اريان عزيز احمد-النائب مثنى امين-النائب ايفان فائق يعقوب-النائب غاندي عبدالكريم.في السياق، تكونت لجنة النزاهة، من الأسماء التالية:-النائب طارق الخيكان-النائب حيدر الحداد-النائب ياسر الفهداوي-النائب مهدي غضبان-النائب عالية نصيف-النائب حنان الفتلاوي-النائب احمد طه ياسين-النائب علي تركي المنصوري-النائب هادي السلامي-النائب عبدالامير نجم المياحي-النائب حميد عباس الشبلاوي-النائب سالم مطر العيساوي-النائب رعد الدهلكي-النائب فهد مشعان تركي-النائب جميل عبد سباك-النائب ناهده الدايني-النائب محمد فاضل-النائب ثابت عباس-النائب فيان دخيل سعيد-النائب خالد سليم امين-النائب سروه عبدالواحد قادر-النائب هريم كمال-النائب عبدالرحيم الشمري-النائب غريب عسكرفيما ضمت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، كل من:-النائب علي المنصوري-النائب عمار العميري-النائب حسين الكناني-النائب محمد جبر الكعبي-النائب باسم الغريباوي-النائب رسول الحلفي-النائب انتصار الموسوي-النائب بهاء النوري-النائب ضرغام المالكي-النائب مهند الخزرجي-النائب علاء صباح الحيدري-النائب فالح حسن الخزعلي-النائب علي شداد الجوراني-النائب عدنان عاشور الجابري-النائب علي عبدالستار المشكور-النائب هيبت الحلبوسي-النائب عادل المحلاوي-النائب محمد فرمان الجبوري-النائب مهيمن الحمداني-النائب يحيى العيثاوي-النائب بشرى رجب القيسي-النائب نهرو محمود عبدالقادر-النائب صباح صبحي حيدر-النائب اسو فريدون علي امينواحتوت لجنة الكهرباء والطاقة، على كل من:-النائب فراس الفرطوسي-النائب غسان السعيدي-النائب سهيلة العجرش-النائب احمد الدراجي-النائب انتصار الغريباوي-النائب داخل راضي-النائب سهيله السلطاني-النائب نفوذ حسين الموسوي-النائب خالد الدراجي-النائب احمد رشيد السلماني-النائب منصور مرعيد الجبوري-النائب كافين سعيد محمد.أما اعضاء لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة، فهم:-النائب عبير الهلالي-النائب عبدالمحسن النفاخ-النائب مروه الكناني-النائب علي يوسف الموسوي-النائب سردي المحياوي-النائب عدنان فيحان-النائب ياسر الحسيني-النائب كاظم موسى الفياض-النائب نورس محمود الجبوري-النائب مظر الكروي-النائب طه المجمعي-النائب محمد عبد ربه-النائب سيبان عزيز حدو-النائب بريار رشيد شريف-النائب موفق حسين قادر-النائب سوران عمر سعيدوتكونت لجنة الاستثمار والتنمية، من:-النائب احمد الزاملي-النائب جواد الموزاني-النائب اياد محمود المحمداوي-النائب احمد الكناني-النائب محمد الزيادي-النائب يوسف النوفلي-النائب حسين علي السعبري-النائب حسنين قاسم الخفاجي-النائب احمد حميد الشرقي-النائب حامد احمد-النائب امانج محمود اسعد-النائب فيان عبدالعزيز-النائب اسامة كريم بدريوضمت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية:-النائب رائد عبدالرضا الفتلاوي-النائب امل طعمة-النائب ابتسام الساعدي-النائب سهى السلطاني-النائب محمد شياع السوداني-النائب ليلى مهدي التميمي-النائب محمود شاكر السلامي-النائب محمد عبدالكريم البلداوي-النائب رحيم الجبوري-النائب افين سليم نوري-النائب بدريه ابراهيم رشيدتواجد في لجنة الصحة والبيئة، كل من:-النائب لقاء الياسين-النائب غايب العميري-النائب سندس اللامي-النائب قيس الفرطوسي-النائب خليل ابراهيم جواد الجابري-النائب موحان الساعدي-النائب سهام موسى الموسوي-النائب باسم خضير الغرابي-النائب علاء كامل الركابي-النائب ازهار الدليمي-النائب اسماء اسامة العاني-النائب ماجد خلف حمو-النائب كيلان قادر عليواعضاء لجنة الاقاليم والمحافظات، هم-النائب محمود الكعبي-النائب شيماء السعيدي-النائب هديل الرحيمي-النائب محمد الشمري-النائب عدي عواد-النائب صلاح مهدي سلمان-النائب يحيى غازي المحمدي-النائب لقمان نجم-النائب وصفي العاصي-النائب شيروان خضر-النائب وزيرة احمد-النائب كوردو عمراعضاء لجنة النقل والاتصالات:-النائب شيماء الدراجي-النائب حيدر عبدالكريم-النائب سعيد الموسوي-النائب حنان البو سليمي-النائب عقيل الفتلاوي-النائب زهرة البجاري-النائب غسان العيداني-النائب اكرم العسافي-النائب ابراهيم محمد قبو-النائب كاروان علي ياروياساعضاء لجنة التربية:-النائب انتصار الغرابي-النائب ازهار الفتلاوي-النائب ابتسام عواد-النائب نسرين الحجيمي-النائب ميادة الكعبي-النائب جواد الغزالي-النائب محاسن الدليمي-النائب علي غركان-النائب حيدر طارق عبد-النائب نداء حسن ماضي-النائب زيتون الدليمي-النائب محمود القيسي-النائب زليخه الياس-النائب طعمه عبدالله حمادي-النائب نجوى حميد محمد-النائب صباح حبيب قادراعضاء لجنة التعليم العالي:-النائب منى المكوطر-النائب حيدر الخزعلي-النائب مهى الدوري-النائب فراس المسلماوي-النائب عادل حاشوش الركابي-النائب حيدر محمد-النائب محسن علي اكبر-النائب ياس حسن طاهر-النائب مزاحم الخياط-النائب اسماء حميد كمبش-النائب ياسين حسن طه-النائب محمد قتيبه-النائب نهلة قادر محمد-النائب بدرية حسن عزيزاعضاء لجنة الزراعة:-النائب غريب احمد مصطفى-النائب موفق شهاب باشا-النائب زوزان علي صالح-النائب هند محمد العباسي-النائب سناء عوده اللهيبي-النائب عبدالهادي الحسناوي-النائب ابتسام الهلالي-النائب رفيق هاشم الصالحي-النائب حيدر محمد شفيق السلمان-النائب سالم الجبوري-النائب زينة المعموري-النائب منى الفيصل-النائب سلام هادي الشمرياعضاء لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني:-النائب محمد المياحي-النائب اميره العتابي-النائب زينب الدراجي-النائب لبنى اللامي-النائب سعدة الحسيناوي-النائب جاسم العلوي-النائب احمد جواد ماضي-النائب منال حميد الموسوي-النائب ناسك مهدي الزنكي-النائب منتهى عبدالوهاب البياتي-النائب امير كامل المعموري-النائب حسين سعيد عرب-النائب نهلة الفهدواي-النائب بسمة بسيم-النائب احمد عبدالله الجبوري-النائب منى محمد خلف-النائب احلام رمضان فتاح-النائب رييوار رحمناعضاء لجنة حقوق الانسان:-النائب ارشد الصالحي-النائب سعده الحسيناوي-النائب سهى السلطاني-النائب حسين علي المردان-النائب نيسان الزاير-النائب وحدة الجميلي-النائب خالد سلطان هاشم-النائب جوان عبدالله عمراعضاء لجنة الثقافة والسياحة والاثار والاعلام:-النائب شيماء عبد ماضي-النائب ابتسام سويلم-النائب قيس الفرطوسي-النائب رفيق الصالحي-النائب سميعة الغلاب-النائب شعلان الكريم-النائب هند العباسي-النائب سوزان منصور كرم-النائب محمد اسماعيل عمر-النائب فاروق حنا عتواعضاء لجنة الشباب والرياضة:-النائب جبار رمضان لفته-النائب احمد الدراجي-النائب هديل الرحيمي-النائب عطوان العطواني-النائب امير المعموري-النائب محسن المندلاوي-النائب محمود العبيدي-النائب اكرم العسافي-النائب جياي تيمور عبدال-النائب زياد الجنابياعضاء لجنة الشهداء والضحايا والسجناء:-النائب علي فضاله حسن-النائب جواد الموزاني-النائب حسين البطاط-النائب عدنان الفيحان-النائب باسم الغرابي-النائب نيسان الزاير-النائب رحيم الجبوري-النائب احمد عبدالله الجبوري-النائب نهلة الفهداوي-النائب شوان محمد-النائب جرو حمه شريف-النائب وحدة الجميلياعضاء لجنة الهجرة والمهجرين:-النائب حنان البوسليمي-النائب حيدر الخزعلي-النائب محمد رسول الرميثي-النائب حسين سعيد عرب-النائب صلاح الزيني-النائب بسمة بسيم-النائب حامد احمد-النائب يوسف فرج-النائب شريف سليمان علي-النائب رونزه زياد-النائب سوران عمر سعيد-النائب خالد سلطاناعضاء لجنة الاوقاف والعشائر :-النائب حسام الساعدي-النائب صفاء التميمي-النائب محمد الصيهود-النائب حيدر المطيري-النائب باسم المالكي-النائب عدنان الجحيشي-النائب طه المجمعي-النائب محمود المشهداني-النائب طارق الخيكاني-النائب ياسر الحسيني-النائب مها الجنابي-النائب شريف سليماناعضاء لجنة المراة والاسرة والطفولة:-النائب لبنى اللامي-النائب شيما العبيدي-النائب سهام الموسوي-النائب نفود حسين-النائب نداء ماضي-النائب سناء عوده اللهيبي-النائب سارة الدليمي-النائب ناهدة الدايني-النائب اخلاص الدليمي-النائب بدرية ابراهيم-النائب ازهار الدليمي-النائب نورس العيسي-النائب ليلي مهدي-النائب حنان الفتلاوي-النائب منال الموسوي-النائب ابتسام الهلالي