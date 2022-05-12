نائب يكشف عن "منظومة فساد" بالصناعة ويؤكد: السرقة مراحل

اعتبر النائب أحمد الجبوري، الخميس، أن "الفساد" في وزارة الصناعة تحول الى ما وصفه "تخريب"، وفيما أكد أن العقود تبرم بشكل مخيف، كشف عن "منظومة فساد" ومراحل عدة للسرقة في الوزارة.

وقال الجبوري خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، "واجبنا مراقبة مؤسسات الدولة وعندما نجد خللاً نباشر بالتصدي"، معتبراً أن "الفساد ليس حديثاً وإنما في وزارة الصناعة حتى قبل الوزير الحالي".

وأضاف أن "الفساد تحول الى تخريب بعد تسلم الوزير الحالي منهل الخباز"، مشدداً بالقول "استطعنا أن نبطل عقود فيها فساد كبير وحصلنا أمراً ولائياً".

وكشف الجبوري أن "العقود باتت تبرم بشكل مخيف بعد أن شارفت الحكومة على الانتهاء"، لافتاً الى أن "هناك عدة مراحل للسرقة".

الى ذلك، قال الجبوري إن "القانون لا يجيز بيع السكراب إذا يدخل في الصناعات التحويلية"، كاشفاً أن "الطن الواحد يباع بـ 180 ألف دينار عراقي، والمفروض تكون هناك مزايدة وليس من خلال بيع مباشر".

وأشار الجبوري الى أن "هناك منظومة فساد في الوزارة"، مؤكداً أن "هناك موظفاً سرق رواتب".

وتابع أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم يفعل شيئاً في هذا الملف"، معتبراً أن "هناك تخريباً متعمداً في وزارة الصناعة".

وأردف "اتخذت المسار القضائي للتصدي للفساد في وزارة الصناعة ووضع البرلمان لا يسمح أن نجري استجواباً للوزير"، مضيفاً أن "الصناعة تدار من منظومة فساد متكاملة فيها عصابات وسياسيين ونواب وإعلام والوزير يعمل بطريقة بوليسية".