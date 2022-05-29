توضيح رسمي بشأن تصريح لمسعود بارزاني حول المحكمة الاتحادية

وذكر المقر في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تداولت خبراً مفبركاً مفاده تصريح للرئيس بارزاني عن قرارات المحكمة الاتحادية والبرلمان العراقي، ويعلن مقر البارزاني بان الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة اطلاقاً.وفي وقت سابق، تداولت وسائل الاعلام المحلية خبرا مفبركا عن لسان مسعود بارزاني مفاده بأن "إقليم كردستان غير معني بالتشريعات والقرارات التي تصدر من البرلمان والاتحاد والقضاء الاتحادي".