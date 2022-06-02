السفيرة الأمريكية الجديدة لدى العراق تسلم أوراق اعتمادها

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تسلّم رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في قصر السلام ببغداد، أوراق اعتماد سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة لدى العراق ألينا رومانوسكي"، متمنياً لها "النجاح والموفقية في أداء مهام عملها وبما يسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين".واضاف ان "السفيرة ألينا رومانوسكي عبّرت من جانبها عن سعادتها للعمل في العراق، والتزام الولايات المتحدة بدعم عراق آمن ومستقر ومزدهر لكل المواطنين، والتطلع نحو تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين في مختلف المجالات".