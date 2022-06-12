الصدر يدعو نواب الكتلة الصدرية إلى تقديم استقالاتهم من البرلمان

وقال الصدر في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "على رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري أن يقدم استقالات نواب الكتلة الى رئيس مجلس النواب. مع فائق الشكر لهم لما قدموه في هذه الفترة القصيرة فجزاهم الله خير الجزاء".وأضاف، "كما الشكر موصول لحلفائنا في تحالف انقاذ وطن لما ابدوه من وطنية وثبات وهم الان في حل مني جزاهم الله خير الجزاء".وتابع "وهذا شكر خاص لابن عمنا السيد جعفر الصدر الذي كان مرشحنا المستقل لرئاسة الوزراء".واعتبر الصدر هذه الخطوة "تضحية مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول كما ضحينا سابقا من أجل تحرير العراق وسيادته وامنه وازدهاره واستقراره".