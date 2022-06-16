الإطار التنسيقي يكشف تفاصيل اجتماعه اليوم

وقال الاطار في بيان، إنه "عقد اجتماعه الدوري مساء اليوم الخميس ١٦-٦-٢٠٢٢ لبحث عدد من القضايا الامنية والسياسية".وتمحور الاجتماع وفق البيان بـ"محورين استضاف في محوره الاول رئيس مجلس الوزراء لبحث الملف الامني والانتهاكات التركية، فضلا عن التحديات التي تشهدها البلاد في مجال الحرب على الارهاب، كذلك مشاركة العراق في موتمر الرياض للطاقة".وأضاف البيان "خصص المحور الثاني من الاجتماع لمناقشة القضايا السياسية حيث ناقش المجتمعون الحوارات الجارية بين القوى الوطنية من اجل استكمال الاستعدادات المتعلقة بالاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة خدمة وطنية"، مشيراً الى أن "الاطار شكل لجنة تفاوضية للحوار مع القوى الوطنية".