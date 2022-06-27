العراق والكويت يبحثان أوضاع المنطقة

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "إستقبل السفير الكويتي لدى العراق سالم الزمانان، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لبلاده في بغداد".وأشار الكاظمي، خلال اللقاء، إلى "العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين، والتطلع إلى إدامتها وتجاوز كل العقبات التي تبرز بين الحين والآخر، وأبلغ نقل تحياته إلى القيادة في الكويت، وحرصه على تطوير التعاون الثنائي بما يعزّز مصالح شعبي البلدين الشقيقين".وشهد اللقاء "مناقشة الوضع في المنطقة في ضوء الدور العراقي المتنامي في معالجة المشكلات ونقاط التوتر إقليمياً".من جانبه، أعرب السفير الكويتي عن "شكره للحكومة العراقية والسيد رئيس مجلس الوزراء، للجهود التي بذلت من أجل تقوية العلاقات بين البلدين وبالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة".