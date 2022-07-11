المالكي: الاطار التنسيقي بات يقترب من تسمية رئيس الوزراء

أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاثنين، أن الاطار التنسيقي بات يقترب من تسمية رئيس الوزراء المقبل.

وقال المالكي في معرض رده على اسئلة الصحفيين عبر نافذة التواصل مع وسائل الاعلام، إن "الاطار التنسيقي قطع شوطا مهما في حواراته السياسية وحقق تقدما وصاغ افكارا وآليات"، مشيراً الى أن الاطار "كان منفتحا على جميع الشركاء من المكونات السياسية بعيدا عن سياسة التهميش والاقصاء".

واشار المالكي الى أن "الاطار بات يقترب من تحقيق اهدافه وأهمها تسمية رئيس الوزراء وتشكيل حكومة قادرة على النهوض بالواقع الامني والخدمي ضمن الاليات المعدة مسبقا خدمة للعراق وشعبه الكريم".



وبين رئيس ائتلاف دولة القانون أن "الاطار يتعاطى مع جميع الافكار والاليات التي من شأنها تطوير منهاج عمله ويتفق عليها اعضاؤه في كل مفردات ادارته لمشروعه القادم".