الكاظمي يكشف من جدة عن مقترح للعراق يخص الدول المجتمعة

أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، أن العراق سيطرح إنشاء بنك للتنمية المشتركة بين الدول المجتمعة.

وقال الكاظمي بحسب "العراقية الإخبارية"، إن "العراق أصبح يشغل موقعاً مهماً في السياسة الدولية ورقماً موثراً بين الدول العربية".

وأضاف أن "العراق سيطرح إنشاء بنك للتنمية المشتركة بين الدول المجتمعة يخصص للمشاريع المشتركة"، مشيراً الى أن "البنك المشترك سيوفر فرص عمل كبيرة للشباب العراقي".

ولفت الكاظمي الى أن "هدفنا الأول التنمية ثم التنمية ويجب تجاوز السياسات السابقة في إهدار المال العام"، مؤكداً بالقول "أنجزنا الربط الكهربائي الخليجي وهو يشكل عاملاً مهماً في توفير الطاقة الرخيصة للعراق".

ووصل الكاظمي اليوم الجمعة الى جدة للمشاركة في القمة، وكان في استقباله مطار المدينة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.





ومن المقرر أن تشهد جدة السعودية، يوم غد السبت، قمة دولية ستبحث في قضايا التحديات والأزمات التي تواجه دول المنطقة والعالم، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج، فضلاً عن قادة مصر، والأردن، والولايات المتحدة الأمريكية.







