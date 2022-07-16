الحكمة يبدي موقفاً من "قمة جدة"

وقال عضو التيار محمد اللكاش في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "سكوت اصحاب القرار بالعراق حول زيارة الكاظمي لحضور مؤتمر ما يسمى بالأمن والتنمية في جدة هو إعطاء الضوء الأخضر له لإقامة اتفاقيات مشبوهة تضر بوحدة العراق وسيادته وهدر ثرواته ".وأوضح، ان "تصريحات الكاظمي واتهام منتقديه بشيطنة الحكومة عقب زيارته الى السعودية هي خلاف تصريحات المسؤولين الأمريكان والاسرائيليين وعربان التطبيع حول قمة جدة من انشاء حلف عربي - اسرائيلي شبيه بحلف الناتو والذي يكون ضمن أولوياته حفظ امن إسرائيل".وتأسف عضو تيار الحكمة، "من عدم قيام السلطتين التشريعية والقضائية بمسائلة كبار المسؤولين العراقيين بتهم الخيانة العظمى والحنث باليمين وعدم الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية.