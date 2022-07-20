الصدر يقدم 4 مقترحات بعد القصف التركي

وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر تابعتها السومرية نيوز، إن "تركيا زادت من وقاحتها ظناً منها ان العراق لايستطيع الرد الا بادانة هزيلة من وزارة الخارجية مع الاسف الشديد ولذا وكخطوة اولى اقترح التصعيد من خلال النقاط التالية او بعضها:اولا: تقليل التمثيل الدبلوماسي مع تركيا.ثانيا: غلق المطارات والمعابر البرية بين العراق وتركيا.ثالثا: رفع شكوى لدى الامم المتحدة بالطرق الرسمية وبأسرع وقت ممكن.رابعا: الغاء الاتفاقية الامنية معها".وأضاف، "ما لم تتعهد بعدم قصف الاراضي العراقية الا بعد اخبار الحكومة والاستعانة بها اذا كانت هناك تهديدات قرب حدودها".وأتم الصدر، "فالتعدي على محافظات الشمال والاقليم من الداخل والخارج ما عاد يحتمل".وكان قصفاً تركياً، استهدف في وقت سابق من اليوم، مصيف برخ بمحافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 8 قتلى و 23 جريحاً.