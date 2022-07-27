بارزاني يلتقي السفير البريطاني ويفرش طاولته بـ"مشاكل دسمة" تخص البلاد

وذكر المكتب الإعلامي لبارزاني في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "نوقشت خلال الاجتماع، التطورات الأخيرة التي شهدها الوضع السياسي في العراق والتي تركزت على اختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء المقبل للحكومة الاتحادية العراقية، علاقات أربيل – بغداد والمشاكل العالقة بينهما خاصة المرتبطة بقطاع النفط والغاز، عمليات القصف الأخيرة لحقل كورمور الغازي، قصف موقع سياحي في زاخو الأسبوع الماضي".وأوضح البيان، أن "الجانبين أتفقا في الرأي بأهمية حل مشاكل أربيل – بغداد وولادة حكومة تؤدي إلى ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني وتكون قادرة على تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل لمواطني العراق وتستجيب لمطالب العراقيين.في هذا السياق، شدد بارزاني وفق البيان، على "أهمية استمرار الحوار بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية لحل المشاكل العالقة بينهما وخاصة في مجال النفط والغاز، كما رأى ضرورة أن يكون حل مشاكل أربيل – بغداد من أولويات عمل الحكومة العراقية القادمة".وتابع البيان، "الانتخابات القادمة وأهمية وحدة صف الأطراف السياسية في إقليم كردستان، أوضاع سنجار، علاقات العراق وإقليم كردستان مع الدول المجاورة، آخر مستجدات الملف السوري ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين، شغلت محوراً آخر من الاجتماع الذي حضره ديفيد هانت القنصل العام البريطاني في إقليم كردستان".