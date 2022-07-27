بعد اقتحامه.. الحلبوسي يدعو إلى عدم حمل السلاح داخل البرلمان

وقال المكتب الإعلامي لرئيس لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دعا المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية التظاهر".واضاف ان "الحلبوسي وجه قوات حماية البرلمان بعدم التعرض للمتظاهرين أو المساس بهم، وعدم حمل السلاح داخل البرلمان، فضلا عن توجيه الأمانة العامة لمجلس النواب بالتواجد في المجلس والتواصل مع المتظاهرين".واشار المكتب الى ان "رئيس مجلس النواب وجه بتواجد موظفي المركز الصحي للبرلمان؛ للحالات الطارئة".واقتحم متظاهرون، اليوم الأربعاء، المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد قبل ان يقتحموا مبنى مجلس النواب العراقي احتجاجاً على ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.وقبل يومين، أعلن الإطار التنسيقي بصورة رسمية ترشيح السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.