الإطار التنسيقي يطالب الحكومة بإلغاء الاوامر الادارية والتعيينات الجديدة

وقال بيان للاطار، إن "الاطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي رقم ١٠٥ اليوم الاربعاء زبحث جملة من الموضوعات ذات الصلة بالوضع السياسي والامني وتشكيل الحكومة وجلسة إنتخاب رئيس الجمهورية و نائب رئيس مجلس النواب".ورفض الاطار التنسيقي بحسب البيان "ما تقوم به حكومة تصريف الاعمال من تغييرات ادارية وتعيينات جديدة خلافا للقانون وقرارات المحكمة الاتحادية واعتبار كل ماصدر عنها بعد ٢٠٢١/١٠/٧ غير قانوني وطالب حكومة تصريف الاعمال الالتزام بالدستور والقانون والغاء جميع الاوامر الادارية والتعيينات الجديدة".